Verona gana etapa reina; Primoz Roglic, nuevo líder del Dauphiné

El español Carlos Verona, del equipo Movistar, logró este sábado su primer triunfo como profesional al imponerse en solitario en la séptima y penúltima etapa del Critérium de la Dauphiné, de 134,8 kilómetros entre Saint Chaffrey y Vaujany, en Francia, con pasos por dificultades montañosas del calibre del Galibier o la Croix de Fer.

Carlos Verona, de 29 años y 12 como profesional, se estrenó al fin al cruzar la línea de meta con 13 segundos de margen sobre el segundo clasificado y aún líder de la general, el esloveno Primoz Roglic, y 25 sobre el tercero, el danés Jonas Vingegaard, ambos del Jumbo-Visma. Le puede interesar: Team Medellín, etapa y liderato en la Vuelta a Colombia

Tras ellos acabaron con cuentagotas el australiano Ben O'Connor (AG2R), el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X) y el colombiano Esteban Chaves (EF Education-EasyPost).

El madrileño de San Lorenzo de El Escorial atacó en el ascenso al último puerto, Vaujany, y en el descenso posterior camino a la meta consiguió mantener la renta sobre el resto, encabezado por Roglic, para firmar a lo grande su primer triunfo. Le puede interesar: Warriors iguala la serie 2-2 a Celtics

“Es increíble. Llevo 12 años como profesional, pienso que siempre a un buen nivel y mejorando, pero me faltaba la victoria. Nunca había sido el ganador, pero en los últimos años he ido ganando confianza. He estado varias veces cerca y hoy, al estar en la fuga, me dije ‘tiene que ser hoy’”, dijo nada más acabar.

“Ya conocía el final. Vinimos a reconocer etapas del Tour la semana pasada. Tengo que agradecer a Gregor Mühlberger el trabajo que ha hecho para mí. Nos hemos sabido mover bien dentro de la fuga y las piernas han acompañado y por fin he podido estrenar el palmarés”, agregó.

Confesó que cuando vio que Roglic venía por detrás se dijo: “con la suerte que tengo seguro que llega y me va a pasar como un avión'. Pero tenía Patxi Vila, mi entrenador, en el coche detrás dándome ánimos y referencias. He sufrido, sufrido, sufrido”.

“A falta de 200 metros mire para atrás porque iba a un nivel de agonía increíble. Luego me he acordado de mi mujer y mis hijos, que son mi motivación y la victoria es para ellos y para el equipo en un año que no está siendo fácil y creo que nos merecemos más”, señaló.

Verona aseguró que “hay mucho trabajo detrás”. “Son más de cincuenta noches durmiendo en altura. Te quitas un poco un peso de encima. Soy ciclista profesional desde hace doce años por algo, no por las victorias obviamente, sino por el nivel. Tener un día como éste es una motivación parea seguir creciendo”, continuó.

Primoz Roglic afronta este domingo la octava y última etapa, entre Saint-Alban-Leysse y Plateau de Salaison sobre 138,8 kilómetros, como líder de la general con 44 segundos de margen sobre Vingegaard y 1:24 minutos sobre O'Connor.