Verstappen: “Me divertí mucho, el coche se comportó muy bien”

“Ha sido un buen día. Hemos mejorado algo el coche esta noche; y eso me ha dado confianza para atacar las curvas de alta velocidad”, explicó, en el circuito urbano más rápido del Mundial, Verstappen, que este sábado buscará elevar a 56 su marca de victorias en la F1, la tercera de todos los tiempos. Sólo superada por los dos séptuples campeones del mundo: el alemán Michael Schumacher, que ganó 91 veces; y el inglés Lewis Hamilton, que posee el récord, al haber hecho sonar 103 veces el ‘God Save The Queen’ después de una carrera de la categoría reina.

“Me he sentido muy cómodo en el coche y me quedé muy contento con la mi primer intento en la Q3 (que no mejoró en el segundo y que le bastó para arrancar primero este sábado). La verdad es que me divertí mucho y el coche se comportó muy bien en todo momento”, apuntó el astro neerlandés este viernes en Yeda.

“Hemos visto en el pasado que puede haber carreras muy locas aquí. Hay quien piensa que puede ser una carrera a un parada; pero no lo tengo claro”, declaró Verstappen este viernes tras dominar la calificación para el Gran Premio de Arabia Saudí.