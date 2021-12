Verstappen y Hamilton: Los mismos puntos, pero distintas posibilidades de título

El hlandés Max Verstappen (Red Bull), que busca su primera corona, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que opta a un inédito octavo título, llegan empatados en puntos a la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, que decidirá este domingo el Mundial de Fórmula Uno más emocionante de los últimos años. Lea aquí: Max Verstappen gana la ‘pole’ en Abu Dabi y Lewis Hamilton a su lado

No basta, sin embargo, que uno acabe por delante del otro en Yas Marina. El ídolo de los Países Bajos es líder porque cuenta una victoria más (9) que el astro británico; pero hay otro factor a tener en cuenta: el punto añadido que otorga la vuelta rápida. Por lo que Verstappen, que será campeón si ninguno puntúa, también podría serlo quedando por detrás de Hamilton: si es décimo, con el giro rápido, y el inglés no pasa del noveno; opción -en teoría- poco probable, pero no imposible. Le puede interesa: Lewis Hamilton gana accidentado Premio de Arabia Saudita

Verstappen se sobrepuso este sábado a un error en la clasificación para conquistar la ‘pole’ en el decisivo Gran Premio de Abu Dabi, donde intentará el domingo destronar al siete veces campeón Lewis Hamilton.

Éstas son las posibilidades de ganar el Mundial de cada uno de ellos.

- HAMILTON SERÁ CAMPEÓN SI ...

============================

1) gana la carrera.

2) queda por delante de Verstappen y acaba entre el segundo y el octavo puesto

3) acaba noveno y Verstappen es décimo SIN la vuelta rápida.

4) acaba décimo y Verstappen queda detrás suya.

- VERSTAPPEN SERÁ CAMPEÓN SI ...

===============================

1) acaba la carrera por delante de Hamilton.

2) ambos se retiran o acaban fuera de los puntos.

3) si acaba décimo con la vuelta rápida y Hamilton no mejora un noveno puesto en Yas Marina.

LO QUE DIJO HAMILTON

“Felicito a Max, ha dado una vuelta sensacional”, manifestó Hamilton, de 36 años -doce más que su gran rival-, que apunta este domingo a un inédito octavo título mundial, que desharía a su favor el empate que le une al alemán Michael Schumacher.

“Ha hecho un gran trabajo y no pudimos seguirle el ritmo, simplemente”, comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que se quedó a más de tres décimas de su rival en la cronometrada principal para el último Gran Premio del Mundial más emocionante de los últimos años.

“Él ya tenía muy buena pinta en el último entrenamiento libre”, apuntó Hamilton, que hace una semana, en Yeda (Arabia Saudí) elevó a 103 sus propios récords históricos de 'poles' y de victorias en la categoría reina del motor.

“En parrilla tomaremos la salida con neumáticos de compuestos distintos, así que habrá que ver qué pasa”, comentó en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos el capitán de Mercedes, que fue abucheado, durante su entrevista a pie de pista, por parte del público presente en Yas Marina, donde este domingo se esperan, al menos, unos diez mil seguidores neerlandeses llegados de su país para apoyar, obviamente, a Verstappen.

“La verdad es que no entiendo por qué esta gente está haciendo este ruido”, comentó Hamilton, que, al ser preguntado más tarde, negó sentir la misma presión que en 2016, cuando se le escapó el título a favor de su entonces compañero alemán Nico Rosberg.

“Es difícil comparar, son escenarios completamente diferentes; en lo que a la suerte se refiere, también. Ahora me siento mucho mejor; y además soy mejor piloto que en 2016”, explicó el astro británico, que apunta asimismo a conseguir con su escudería el octavo título seguido en el Mundial de constructores, que Mercedes lidera con 28 puntos de ventaja sobre Red Bull.

LO QUE DIJO VERSTAPPEN

“Es una sensación increíble, soy muy feliz. Me sentí bien con ambos compuestos (de los neumáticos)”, comentó en la noche del circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos Verstappen, que no sólo apunta al Mundial, sino a su vigésima victoria en la F1 este domingo en Yas Marina, donde ganó el año pasado.

El neerlandés llegó a Abu Dabi empatados a puntos (369,5) con su rival por la corona, pero con ventaja a su favor, al contar un triunfo más (9) que el astro británico.

“Por la noche baja la temperatura, y eso hace que el blando se comporte de mejor manera”, opinó 'Mad Max', que firmó 17 de los 59 podios que cuenta en la categoría reina esta temporada; en la que siempre que no ganó subió al cajón como segundo.

“Tenemos que salir bien y hacer nuestra carrera”, opinó el capitán de Red Bull, que aún aspira también a ganar el Mundial de constructores, en el que Mercedes -que busca un octavo título seguido- les aventaja en 28 puntos a él y a su compañero mexicano Sergio Pérez -cuarto este sábado-, para el que la joven estrella neerlandesa tuvo muy buenas palabras.

“Checo es un gran compañero de equipo y es un placer trabajar con él”, declaró Verstappen en referencia al bravo piloto tapatío, que, pase lo que pase, acabará el Mundial en cuarta posición, igualando su mejor clasificación, pero mejorándola, de momento, en 65 puntos (lleva 190 y el año pasado sumó 125).

“Hemos ido mejorando todo el tiempo hasta la ‘cuali’ y al final lo hemos logrado a tiempo”, explicó el líder del Mundial este sábado en Yas Marina.

“Ha sido un gran día, pero ahora me fijo en la carrera, que es lo más importante”, añadió Verstappen tras firmar la 'pole' en Abu Dabi, donde ganó el año pasado, saliendo, precisamente, desde el primer puesto.