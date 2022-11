Video: Así recibieron a los bolivarenses campeones mundiales de futsalón

Hablan los protagonistas

Cristian, quien ofició como asistente técnico de la Tricolor, dijo que: “fue algo muy bonito, grandioso, no me lo esperaba, este tipo de actos me fortalecen y animan para seguir trabajo en este deporte. Lo primero que hice fue abrazar a todos, la distancia agota y la familia y los amigos fortalecen el alma”.

Bello, arquera de la selección, agregó que: “este tipo de cosas no se ve todos los días, soy bicampeona mundial, me estoy disfrutando este momento, gracias a la Liga de Futsalón de Bolívar, en cabeza de Rey Morales, por este gran recibimiento”.

“Se merecen ser recibidos con alegría, lograron algo muy importante, son orgullo de Bolívar, sinónimo de esfuerzo, trabajo y mucho talento”, comentó Morales.