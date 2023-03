Video: El agarrón al aire entre Melissa Martínez y Fabián Vargas

Vargas le replicó: “¿Se acabó el torneo?, ¿Ya es campeón Chicó?”.

Eso hizo que Melissa Martínez entrara a la discusión recordando que Vargas ya había desestimado ese tipo de comentarios que ahora él mismo hacía.

"Cuando le dije eso me dijo que no le bajara la caña al América. Sea serio. No le baje la caña a Chicó y no diga que ya es campeón... No señor, respete. No le baje la caña a Boyacá Chicó...", dijo la periodista barranquillera.