VIDEO: Esta fue la jugada que mandó al hospital a Dilson Herrera

El lanzador Wilmer Ríos cumplió una brillante apertura, Roberto Osuna salvó su primer juego del torneo y los Charros de Jalisco de México ganaron el domingo su primer encuentro en la Serie del Caribe 2022, imponiéndose 1-0 sobre los Caimanes de Barranquilla.

Fue la primera derrota de los representantes de Colombia tras ganar sus primeros dos partidos.

El cubano Félix Pérez sacudió un jonrón por el jardín derecho en la segunda entrada para remolcar la única carrera. Lea aquí: Caimanes pierde su primer partido en la Serie del Caribe

Ríos (1-0) dominó a la ofensiva de los Caimanes, cubriendo seis entradas y dos tercios sin permitir carreras para acreditarse el triunfo. El derecho diseminó tres imparables y adornó su labor con cinco ponches.

El revés fue al registro de Porfirio López (0-1), quien toleró cuatro hits y una carrera en cinco capítulos.

Los Charros necesitaban imperiosamente ganar tras sufrir derrotas ante República Dominicana y Venezuela en sus primeros dos enfrentamientos.

“Muy emocionado por haber podido contribuir con el equipo”, dijo Ríos. “Era una victoria muy importante para nosotros, me sentí muy cómodo, yo sé que tengo un buen equipo detrás de mí y eso me dio la confianza para hacer el trabajo, me mantuve agresivo y pude ayudar al equipo en este momento importante”.

Osuna, con 155 salvamentos en su carrera de seis años en las Grandes Ligas, permitió un sencillo de Harold Ramírez para abrir el noveno episodio, pero retiró a los siguientes tres bateadores, ponchando a dos de ellos, para cerrar el juego y asegurar la victoria.