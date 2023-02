Video: Freddy Marimón casi se revienta la cara por mal estado de una calle

“Por poco me reviento la cara con el pavimento, así como fui yo pudo ser otro, me asusté muchísimo, pero inmediatamente solté una sonrisa. Un día, cuando estaba bien pequeño, me dije que pase lo que pase no dejaría de sonreír y desde entonces eso hago”, dijo Marimón, quien nació con una enfermedad congénita que lo privó de sus miembros inferiores y su brazo izquierdo.

Tiene 17 años y ha sido la inspiración de muchos jóvenes y adultos, pues fue campeón mundial del surf adaptado y ha ganado varias competencias internacionales.

En la competencia participaron más de 6 mil personas de diferentes ciudades y países.

“Me sentí muy bien en la competencia, había muchísima gente compitiendo y apoyándome”, comentó Marimón, quien fue una de las víctimas de esas trampas mortales que hay en el Centro y son un peligro para quienes transitan por esas vías”, recalcó.

Marimón finalmente terminó con el recorrido de la Media Maratón del Mar. Como siempre, lo que se traza como objetivo, lo logra,.