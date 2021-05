(VIDEO) “Fue muy divertido”: Kluber, después de lanzar juego sin hit con los Yanquis

Ha habido cuatro juegos sin hit en un periodo de 15 días. Los seis totales representan la mayor cifra a estas alturas de una campaña en la historia.

El derecho de 35 años, dos veces galardonado con el Cy Young de la Liga Americana, expidió un boleto en el tercer inning a Charlie Culberson. De no haber sido por ello, habría conseguido el juego perfecto.

“Realmente no soy una persona que se pregunte mucho qué hubiera pasado si ocurre tal cosa. Evidentemente, me habría gustado no dar una base por bolas a un bateador en cuatro pitcheos seguidos”, dijo Kluber. “Pero en ese punto del juego, la pizarra estaba 0-0, de modo que, después de esa base por bolas, mi mente estaba en resolver el inning sin admitir carrera”.

Kluber pulió su joya de pitcheo una noche después de que Spencer Turnbull logró el doble cero ante los Marineros de Seattle. La última vez que se habían producido juegos sin hit en días consecutivos se remontaba a 1969.

En aquel año, Jim Maloney logró un juego sin hit por Cincinnati el 30 de abril y Don Wilson hizo lo propio por Houston a la jornada siguiente.

“Sentí mariposas en el estómago en ese noveno inning. Ahora me estoy poniendo emotivo, tan sólo por atestiguar que esto fue algo realmente especial”, comentó el manager Aaron Boone. “Y fue increíble ver a sus compañeros y la emoción que todos expresaron por Corey y por ser parte de una cosa como ésta. íQué actuación!”.

En su novena apertura por los Yanquis, Kluber (4-2) repartió 10 ponches y efectuó 101 lanzamientos, de los que 71 fueron strikes. Su recta más potente alcanzó las 92,5 mph, en una noche en que tiró además 31 curvas, 27 cutters, 23 sinkers, 18 cambios de velocidad y dos rectas de cuatro costuras.