Video: hinchas y jugadoras de Corinthians piden la salida del técnico ‘Cuca’

“’Respeta a las chicas’ no es una frase cualquiera. Es, sobre todo, un estado de espíritu y un compromiso compartido”, dice el comunicado divulgado por las jugadoras la noche del domingo, con el que aludieron al lema feminista del Corinthians.

Gaviões da Fiel, la mayor asociación de hinchas del Corinthians, de momento no se ha manifestado.

Cuca es un curtido técnico que ha dirigido a una veintena de equipos de la primera división en los últimos 25 años, sin que casi nadie hubiera desempolvado el antiguo caso de abuso sexual.

Una de las pocas excepciones fue una queja de una de las barras bravas del Atlético Mineiro en 2021, que fue desestimada por ese club, al considerar “superado” el escándalo, que se remonta a 1987, cuando Cuca era jugador del Gremio.

Los hechos ocurrieron Berna durante una gira del Gremio por Suiza.

Cuca y otros tres jugadores estuvieron detenidos 30 días en Suiza acusados de haber mantenido relaciones sexuales en grupo con una niña de 13 años de edad en el hotel de concentración.

Tras el pago de una fianza, los futbolistas fueron puestos en libertad condicional y volvieron a Brasil.

Dos años más tarde, Cuca, que siempre negó que sucediera el abuso, fue condenado a 15 meses de prisión por el cargo de atentado al pudor con uso de violencia, pero nunca cumplió la pena.

Durante su presentación con el Corinthians, Cuca no rehuyó del tema, volvió a negar los hechos y, como muestra de que no había causa pendiente contra él, apuntó que cuando jugó en el Valladolid español en 1990 “no pasó nada”, es decir no fue extraditado.

Cuca, uno de los entrenadores más laureados de Brasil, ha pasado por las filas de la mayoría de los grandes clubes del país y tiene en su palmarés una Copa Libertadores, además de títulos de liga y de copa con varios equipos.