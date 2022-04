Video: Jeison, el arquero de La Candelaria que juega con un solo brazo

No es un secreto que en este país, los deportistas con discapacidad no tienen un mayor apoyo. A Meléndez le han cerraron las puertas por su figura física (tiene un solo brazo), su sueño de convertirse jugador profesional ya quedó atrás, pero sigue vinculado al campo de juego desde una posición diferente.

“Yo siempre quise ser jugador profesional, volante, pero viviendo en Barranquilla me puse como arquero y me fue bien. Tapé varios penales”, expresó “La Araña Negra”, como le dicen popularmente a Jeison, quien casi se pierde este llamado a la Selección por falta de recursos.

“Para ir a la Pre-Selección no tenía ningún apoyo. Toqué las puertas en el Ider e Iderbol y no me ayudaron. Gracias a Dios un conocido me colaboró con los gastos y pude ir. A nosotros nos tienen olvidados”, recalcó con un poco de tristeza Meléndez, el mismo que se crió en el sector de Wílmar Barrios, hoy figura de la Selección Colombia de Mayores y jugador del Zenit de Rusia.