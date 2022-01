Video: Jesús David Correa, el nuevo prospecto de los Rojos de Cincinnati

A Jesús David Correa Hernández lo que le gustaba era el fútbol, pero llegó al béisbol por casualidad y allí se quedó. Este joven de 17 años acaba de firmar con los Rojos de Cincinnati, organización de Grandes Ligas, en donde espera mostrar todo su talento para llegar al béisbol de Las Mayores.

“Yo jugaba fútbol pero un día me llevaron a ver un partido de béisbol en donde jugaba mi hermano. En ese momento faltaba un jugador y me dijeron que entrara para completar el equipo, lo hice tan bien, que le dije a mi mamá que ya no quería fútbol, sino béisbol (risas)”, expresó Jesús, quien tiene un aire a Francisco Lindor, estrella de los Mets de Nueva York, novena del béisbol de las Grandes Ligas.