[VIDEO] Leidy Vanessa, La Princesa, el hincha de la Selección Colombia que quiere superar el cáncer

Detrás de su disfraz hay un hombre que le ha tocado duro, que ha ganado batallas y que cree en Dios para su sanación. Nos referimos a William Betancourt, más conocido como Leidy Vanessa, La Princesa, uno de los hinchas más fieles que tiene la Selección Colombia. Su personaje es imitar a una mujer, quien está vestida de amarillo, azul y rojo. La Princesa del Mundial, como también le dicen, estuvo de visita en Cartagena y habló con este medio. En el diálogo nos confesó sus quebrantos de salud, pero que no han sido impedimento para apoyar su equipo amado.

“El 4 de diciembre del 2020 me operaron de un tumor en el colón, pero gracias a Dios todo salió bien. Hace dos meses me hicieron varios exámenes y encontraron otros tumores en el hígado. Estoy en un tratamiento y con el favor de Dios me voy a sanar”, expresó William, mientras se acomoda su peluca.