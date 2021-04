(VIDEO) “Nos quedan dos finales”: Nilton Bernal, técnico del Real Cartagena

“Nos quedan dos finales, estamos confiados que estos partidos se pueden sacar adelante. Esto está muy parejo”, dijo Nilton Bernal, técnico del equipo heroico, el mismo que cerrará la fase del todos contra todos ante el Atlético Huila.

Seis fechas sin perder

En las últimas seis jornadas, Real Cartagena no ha perdido, sin embargo, no se ha podido consolidar en el grupo de los ocho. El invicto es de cinco empates y una sola victoria. En su última partido no pudo sacar la victoria ante Fortaleza en Bogotá (1-1).

“Ante Fortaleza controlamos el partido, pero desafortunadamente, nos empatan en los minutos finales.”, agregó el entrenador, quien espera, con sus dirigidos, cerrar de buena manera el torneo.