Video: Por burlarse de Millonarios, ‘Gio’ Moreno no jugará ante Junior

Moreno no actuó ese día porque estaba en proceso de recuperación, pero viajó con la delegación a la capital.

El jugador de Atlético Nacional, que había sido convocado para el juego de esta noche contra Junior, solo podrá jugar la final de vuelta si el equipo verdolaga pasa a las finales.

Pese a los argumentos que presentó Nacional para intentar que se anulara la sanción, no fue posible y “Gio” será baja esta noche.

El club verde adujo, entre otras razones, que la sanción no es válida porque el Comité Disciplinario de la Dimayor renunció ese mismo día y considera que no había una autoridad legal para ejercer esa labor. Además, que aunque el video es legal no tienen la carga probatoria suficiente porque fueron obtenidos de redes sociales, así como que los hechos no fueron reportados por el árbitro ni el comisario de campo.

La Dimayor, en su respuesta, desestima todos los argumentos y se mantiene en la decisión.