Viloria y Crismatt, los más destacados del fin de semana

El pelotero cartagenero Meibrys Viloria despachó el sábado su primer jonrón de la temporada 2022, con los Rangers de Texas, que perdieron 9-7 ante Angelinos de Los Ángeles.

Viloria se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas, una anotada, un jonrón, un boleto y un ponche. Su promedio subió .174.

El domingo, Viloria no jugó en la victoria 5-2 de Rangers sobre Angelinos.

Otro colombiano que tuvo un buen fin de semana fue el lanzador barranquillero Nabil Crismatt de los Padres de San Diego, quien jugó el sábado y el domingo ante Mellizos de Minnesota que no tuvo la presencia de Giovanny Urshela, quien esta de licencia de maternidad.

El sábado los Padres perdieron con Minnesota 7-4 y Crismatt lanzó un episodio como relevista, donde no permitió ni hits ni carreras y se llevó a dos por la vía de los ponches. El sucreño Jorge Alfaro no jugó. El domingo San Diego le ganó a Mellizos, esta vez 3-2. Crismatt tiró de nuevo un acto, no permitió ni hits ni carreras y ponchó a dos. Se acreditó el hold y llegó a cinco. Su Era es de 2,40. Jorge Alfaro jugó como receptor y se fue de 3-0. Su promedio ofensivo es de .273.

Los Rojos de Cincinnati le ganaron ayer a Orioles 3-2. Dónovan Solano jugó de tercera base y se fue de 3-1. Su average es de .313.

En estos momentos hay siete peloteros colombianos en acción en las Grandes Ligas. El sanandresano Jeter Downs fue bajado a triple A.

Los otros resultados fueron: Reales 8, Yankees 6; Tigres 1, Azulejos 4; Arizona 0, Bravos 1; Cerveceros 2, Boston 7; Filis 8, Piratas 2; Cardenales 5, Nacionales 2; Guardianes 5, Rays 3; Mets 9, Marlins 3; Atléticos 1. Medias Blancas 4; Marineros 2, Astros 3; Dodgers 7, Rockies 3.