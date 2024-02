Vinicius regresa a Mestalla, estadio que no le trae buenos recuerdos

En la sala de prensa, el técnico Carlo Ancelotti dijo que él hubiera suspendido el encuentro. “Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable”, afirmó.” Aquí no era una persona que se ha vuelto loca, es un estadio que se ha vuelto loco”, dijo. “Cuando ha sacado tarjeta roja todo el estadio le gritaba ‘mono, mono’”, culminó el italiano, cuyas palabras tuvieron un amplísimo eco. Lea aquí: Brittany Amado Lara ya muestra buenos resultados en el patinaje

El Gobierno de Brasil emitió un comunicado horas después, durante una hora se dejó a oscuras el Cristo de Corcovado de Río de Janeiro y las marcas deportivas que visten al jugador, al Madrid y al Valencia sacaron comunicados, anuncios y campañas contra el racismo.

De hecho, el club de Mestalla puso en marcha en septiembre el ‘VCF World’, un proyecto contra el racismo y otras discriminaciones que incluye un decálogo de comportamientos para jugadores, empleados y aficionados.

Pese a que un periodista le indicó en la propia sala de prensa que el grito mayoritario en realidad había sido “tonto, tonto”, Ancelotti no cambió su discurso hasta dos días más tarde. “Cuando me refiero a Mestalla no me refiero a 46.000 personas, solo al grupo que se ha portado muy mal como un grupo en Mallorca y otro en Valladolid. No fueron 46.000 y pido disculpas si se entendió eso, pero tampoco fueron dos o tres”, afirmó entonces.