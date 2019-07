Visitando el templo de Messi

El Camp Nou es una máquina para hacer plata con la visita diaria de miles de turistas. Entre entradas y compras que hacen en la tienda oficial del Barça, los aficionados dejan jugosas cifras de dinero que van a reposar a las arcas ‘azulgranas’. El abono de tribuna del Barça cuesta 1.097 euros (3 millones 950 mil pesos aproximadamente). La demanda es tal que hay un abono de lista de espera para una entrada en el estadio a determinados partidos y para acceder a él el aficionado debe tener mínimo tres años en esta lista.

No es fácil conseguir boletas para un partido porque el club catalán tiene más socios que la capacidad de su estadio, por lo que es difícil encontrar entrada. Sin embargo, es posible. No todos los socios van a ver a su equipo en cada partido, por lo que muchos lugares salen a la venta (vía web del club) y aquellos que están interesados pueden adquirir un ticket. Cuando eso sucede (que es muy pocas veces) se pueden adquirir tiquetes para un solo juego entre 80 y 475 euros dependiendo de la gradería. Cada vez que juega Barcelona, la ciudad completa se paraliza. No importa cual sea el rival o el torneo, todos los bares y restaurantes se llenan porque sencillamente este es el mejor plan para los barcelonistas.