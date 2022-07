Vuelve la gran fiesta de la pelota caliente de menores

El domingo le toca el turno a la inauguración del Campeonato de Verano Sub-23, apoyado por la Federación Colombiana de Béisbol.

Se disputarán cuatro juegos así: Pelota Caliente vs. Leopardos (estadio Abel Leal); Arjona vs. Turbaco (estadio Rafael Naar); Malagana vs. Sincerín (estadio de Sincerín), Mahates vs. Marialabaja (estadio de Marialabaja) y Tractores vs. Arenal (estadio de Rafael Beby Fernández).