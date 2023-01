¿Vuelve o no? La novela del cartagenero Rafael Pérez en Junior

Varios medios de la capital del Atlántico afirmaron que el jugador no pasó los exámenes médicos, aunque esto no ha sido oficializado por el club. Ante estos rumores, el propio futbolista aclaró la situación en una entrevista con el medio “Toque Sports”.

"El médico Fernández dice que estoy propenso a sufrir lesiones y me sorprende, porque yo estoy 100% y físicamente bien. Vengo de todo el mes de diciembre de hacer una pretemporada exigente sin ningún tipo de problema, llego acá y me encuentro con esta sorpresa. Tenía ilusión, ganas y deseo de volver al Junior, porque todo el mundo sabe lo que yo quiero a este club y todo lo que hice por venir acá, y ahora pasan estas cosas. Rafa Pérez viene de jugar 40 o un poco más de partidos en 2022, viene de hacer su pretemporada en todo el mes de diciembre, todo sin ningún problema. Él habla que prevé que puede haber una lesión, que puede existir alguna lesión en un futuro inmediato, como una pubalgia, y yo le dije a mi representante que si yo me lesiono por una pubalgia, yo no le cobro un peso a Junior", aseguró el defensor sorprendido con el diagnostico del médico.

“Se está hablando de algo que yo no tengo, todavía tengo la ilusión que pueda volver a jugar con Junior, pero esta situación no me hace bien”, agregó, Pérez, que según él, le dijo que no a muchos equipos que también estaban interesados en sus servicios.