Vuelve y juega: Yerry Mina preocupa en el Everton

Con el regreso del fútbol a las grandes ligas europeas, los jugadores que no habían tenido rodaje en el mes del Mundial, ya sea por que su selección no clasificó o por no tener la suerte de ser convocado, han regresado a las canchas y han disputado sus primeros minutos en los terrenos de juego.

La Premier League en su popular ‘Boxing Day’ trajo consigo el regreso de los equipos a los estadios en Inglaterra, Yerry Mina, jugador actual del Everton regresó a los campos de juego luego de alrededor de 3 meses lesionado.