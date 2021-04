Walberto Ahumedo, “El Profeta del Comentario” y gran maestro de la radio

Luchó sin cansancio para vencer el COVID-.19 y seguir en este mundo, pero Dios le llamó. Se fue un grande del periodismo deportivo de Bolívar, de la Costa y de toda Colombia.

El comentarista Walberto Aumedo Sierra desde hoy se fue con sus micrófonos y todo su talento hacia el cielo, en donde seguro hará un extraordinario dúo con el narrador Campo Elías Terán, quien falleció hace algunos años.

Was, nacido en Pasacaballos un 13 de enero de 1945,, tenía la facilidad de predecir las jugadas y de acertar con los movimientos que hacía el manager en cada juego. Por eso, el periodista Alfonso Cabrera Altamiranda lo apodó “El Profeta del Comentario”.

Se fue “El Profeta del Comentario”, ese gran periodista que conocía todos los deportes, pero al que se le recordará en especial por el béisbol, boxeo y atletismo, disciplinas que manejaba a la perfección.

Antes de llegar a la radio en 1969, Walberto integró selecciones Bolívar de atletismo y de béisbol. En la pelota caliente se le conoció por su velocidad para correr las bases

Walberto actualmente dirigía el espacio radial Deportes en Acción, en la frecuencia 1360 am, Sistema Cardenal, a la 1:00 pm. Estuvo al frente de este programa durante más de 40 años.

Was es sus inicios fue “reclutado” por el Gran Napoleón Perea Castro para que lo acompañara como comentarista en el programa deportivo Ecos del Deporte,.

Aprendió mucho de Luis Alberto Payares Villa, otro grande de la radio deportiva quien le enseñó sobre responsabilidad y organización en esta difícil profesión.

En los últimos años, Ahumedo también ofició como narrador de béisbol y al lado del comentarista Freddy Jinete Daza logró una gran sintonía en las transmisiones del béisbol profesional.

El periodismo deportivo de Bolívar lamentó la partida de uno de los más grandes que haya tenido la radio deportiva local.

Juan Carlos Revollo, presidente de Acord Bolívar, dijo que: “Lamentablemente en este día nos despertamos con la triste y muy dolorosa noticia que falleció esta madrugada Walberto Ahumedo Sierra. Dios lo reciba en su santa gloria al tío Was, un batallador de tiempo completo, que no pudo superar esta difícil barrera del COVID-19. Sabíamos que la situación era delicada. Su señora, Guadalupe, me dijo ayer que estaba en las manos de Dios. Paz en su tumba a uno de nuestros legendarios de la radio y el periodismo deportivo”.

Alirio Pérez, quien hace parte del equipo de comunicaciones del Ider, aseguró que: “Que triste noticia para comenzar el día, la muerte de Was o Negrito como le decía por cariño al gran amigo y maestro. Paz en su tumba.”.

Oswaldo Martínez, de Win Sport, agregó que: “Triste noticia, se fue un amigo, un hermano, un compañero. Dios le dé descanso eterno y lo lleve a su lado. Para sus hijos su familia fortaleza resignación y aceptación. Reciban un abrazo solidario y sincero . Was te recordaremos por siempre”.

Óscar “Toto” Barrios, miembro de Acord Bolívar, precisó que “me duele el corazón, se fue el hombre que sí sabía de béisbol y boxeo. Se fue un gran periodista y amigo”.