Wilfredo Eljach dejó huella imborrable en el futsalón de Bolívar

“Fue un padre”

“Era el mejor”

Luz López Buelvas, otra de las jugadoras de la selección Bolívar de futsalón, recalcó que: “Wicho para mí fue alguien muy especial no sólo como dirigente si no como persona, alguien muy cordial, respetuoso, colaborador, cariñoso y sobretodo comprometido en cuerpo y alma con nuestro deporte. Era el mejor. Siempre luchó y puso la cara por sus deportistas, su mayor sueño era dejar el nombre de nuestro departamento en lo más alto y en la historia de este deporte y justo se le hizo realidad en el último año de su mandato como presidente de la Liga ganando la primera y hasta el momento la única medalla dorada para el fútbol de salón en Juegos Nacionales. Como no recordar que al final de ese partido Wicho corría en la cancha como un niño saltando y llorando de la felicidad al ver su sueño materializado. ¡Gracias por tanto Wicho!”.