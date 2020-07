Wílmar Barrios: “Disfruto al máximo cada momento con el Zenit”

Después de tanto luchar en la vida, Dios lo ha recompensado con muchos momentos de gloria en el fútbol, su gran pasión desde niño y el deporte que lo ayudó a salir adelante en la Candelaria, un populoso barrio de su natal Cartagena.

Sí. Wílmar Barrios vive días felices con el Zenit de San Petersburgo en la Liga de Rusia.

El Universal dialogó con el volante de marca cartagenero, tras su nuevo título con el Zenit y todo lo que ha significado para él actuar en el balompié europeo.

“Ha sido muy lindo llegar al Zenit, me han tratado muy bien, desde el primer momento hasta ahora ha sido muy importante para mí esta experiencia en Europa”, dijo Barrios en entrevista exclusiva con este medio.

Wílmar aprovecha cada instante que le da la vida para ser feliz. Su estadía en el Zenit lo tiene muy contento.

“Disfruto al máximo cada momento con el Zenit, uno siempre aspira a grandes cosas, era un sueño venir a Europa y gracias a Dios he llegado a un club que siempre pretende pelear cosas importantes”, agrega Wílmar, de 26 años y un metro 78 centímetros.

¿A qué le apunta el Zenit siempre?

- Aquí te exigen ganar todo lo que disputes, hay la posibilidad de jugar Champions o Europa League, en donde te mides a equipos grandes y eso te ayuda a sumar experiencia.

¿Esperaba ganar títulos de inmediato en Europa?

- Sí. Estoy muy contento por el título conseguido recientemente, es mi segundo consecutivo desde que llegué, estoy muy feliz por lo que estoy viviendo.

¿Qué sigue ahora para ustedes?

- Estamos en recuperación y poniéndole todas las ganas porque se nos viene la semifinal el 19 de julio ante Spartak de Moscú en la Copa Rusia, queremos ir a la final.

¿Qué tanto ha evolucionado Wílmar desde su paso de Argentina a Europa?

- Desde que llegué de Boca Juniors de Argentina ha seguido mi evolución. Se gana mucho como futbolista cuando sales del país. Las competencias internacionales dan un plus para que uno como profesional adquiera experiencia porque se enfrenta a jugadores de gran calidad. Espero seguir aportando mi grano de arena al club y, además, crecer como deportista y persona.

¿Fue muy difícil la adaptación al Zenit teniendo en cuenta que Europa es prácticamente otro mundo?

- Desde que llegué al Zenit han tratado de facilitarme todo para que mi adaptación sea ciento por ciento positiva. Pienso que le he sacado provecho a todo esto. Me he adaptado al frío y al idioma. Par mí fue muy motivante llegar y de una vez jugar Europa League con el Zenit.

¿Tener un espacio para jugar en un torneo como la Europa League le ayudó mucho para despegar desde los primeros partidos?

- De ahí en adelante me agarré confianza, fue una experiencia positiva, tenía compañeros que me ayudaban mucho con el idioma, a conocer el club, lo que era el fútbol ruso. Eso me permitió estar al ciento por ciento con el equipo.