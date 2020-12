Wílmar Barrios, listo para dar más; Everton, sin James, ante Chelsea

Está acostumbrado a los grandes retos y tiene el carácter suficiente para no arrugársele a nada. Desde niño ha superado las adversidades para imponer su fútbol logrando salir adelante.

El de La Candelaria tiene el talento y la personalidad para seguir aumentando su nivel de juego en el Zenit y no se ahorrará ni una sola gota de sudor para seguir creciendo como futbolista.

Zenit tiene 35 puntos y lidera la tabla de posiciones, pero no puede dar ventajas, pues el Spartak de Moscú, con las mismas unidades, pero menor gol diferencia, es segundo. Dínamo realiza una gran campaña, logrando sumar 30 puntos y ocupando la cuarta casilla.

EVERTON, SIN JAMES

Hoy, a las 3 de la tarde, el Everton, noveno con 17 puntos, recibe al Chelsea, tercero, con 22 unidades, en la décima segunda fecha de la Premier League.

El colombiano James Rodríguez no será de la partida con el Everton, debido a que presenta algunas molestias que no le han permitido entrenar esta semana. La lesión, que no sería grave, es en la pantorrilla.

Everton, que sí utilizaría a Yerry Mina en su formación, solo ha ganado un partido, en sus últimas siete presentaciones.

Atalanta, de Luis Muriel, Duván Zapata y Johan Mojica, se medirá a Fiorentina el domingo, a las 9 de la mañana.

A esa misma hora, Nápoles, de David Ospina, se mide a la Sampdoria.

Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado, chocará ante Geonoa, de visitante, a las 9 12 del mediodía.

También mañana, el Porto, de Luis Díaz y Mateus Uribe, enfrenta a la 1:30 de la tarde a Tondela.

Galatasaray, que ya puede contar con Falcao García, quien estuvo 34 días recuperándose de una lesión, jugará este martes en casa, a la 1 de la tarde, ante Darica, en la quinta fecha de la Copa de Turquía.