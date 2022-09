Wílmar Barrios recordó en un video como esquivó las balas y salió adelante

Tiene su fundación

El cartagenero, de 28 años, ayuda a muchos jóvenes de su vecindad que sueñan salir adelante a través del deporte.

Tiene la Fundación Wílmar Barrios, que busca consolidarse en Cartagena y seguir recuperando vidas, dándole las herramientas a los jóvenes para que le digan no a las drogas, violencia y alcohol.

La Fundación Deportiva Wilmar Barrios corre con todos los gastos, por lo que los niños entrenan, aprenden y juegan totalmente gratis en varias categorías en el torneo de la Liga de Fútbol Departamental.

Los menores entrenan todos los días en las canchas de la Vía Perimetral. Yarina Barrios, hermana de Wílmar, presidenta de la Fundación, está feliz ayudando, gracias al apoyo de ‘Wilmita’, a tantos jóvenes de La Candelaria y barrios vecinos.

A Barrios no se le olvida de dónde salió, le tocó esquivar balas, decirle no a los vicios, ponerle el pecho a la vida, esforzarse al máximo para poder llegar a donde está hoy. Su mensaje es claro: “ No es lo que estás viendo sino lo que tú quieres dentro de ti, independiente de las dificultades que tengas. Hay que armarse de valor para no desviarse”.