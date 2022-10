Y se marchó... Esta sería la verdadera razón por la que Gallardo deja River

Según investigaciones exhaustivas de los aficionados de River Plate, existe un culpable en la renuncia de Gallardo, como técnico de River Plate. Su renuncia tiene que ver con un despecho, un dolor en el corazón, un corazón roto.

Según diversos portales argentinos, el “muñeco”, mantiene o mantenía, una relación con Alina Moine, la famosa periodista argentina de ESPN. Moine en días pasados, por medio de sus redes sociales, compartió una foto con lo que parece ser su nueva pareja. De aquí empezaron los rumores y especulaciones de “Marcelo se fue porque estaba despechado”.

Pero la verdad es que ambos nunca confirmaron que tenían una relación, aunque ya hace varios meses se hablo de su separación. ‘Socios del espectáculo’ conocido programa de farándula en Argentina, de la mano de la periodista Luli Fernández contó detalles del fin de esta relación. Lea aquí: Agéndate: Colombianos en las ligas de Europa

“Después de muchos meses, he logrado comunicarme con gente del entorno de Alina Moine. Porque Alina me dejó de responder el teléfono, pero di con una persona que me contó detalles del estado en que está actualmente este vínculo . Les voy a contar dos cosas que no sabíamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la final de la Champions en París? ¿Que se sospechaba que ella había ido? Les cuento que Alina Moine tenía reserva para ir a París para ir a ver la final de la Champions con Marcelo Gallardo. Y que había sido ella la que dio de baja esos pasajes una semana antes y decidió, como ya tenía los días pedidos en ESPN, irse a Bariloche”. dijo Luli Fernández, en el popular programa.

El mundo cree en la hipótesis de “Marcelo se fue porque estaba despechado”. ¿Será esta la verdadera razón?