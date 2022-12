¿Ya es Lionel Messi el mejor de la historia por encima de Pelé?

¡El fútbol no se detiene!, así será el Mundial del 2026

Diego Maradona fue campeón mundial en 1986

A Cristiano y a Messi se les veía como los mejores de los últimos tiempos. En el debate, para muchos, no estaban a la altura de Pelé y Maradona porque no habían sido campeones mundiales como sí lo fueron La Pelusa y Oh Rey.

Pelé ganó tres mundiales: Suecia 1958, Chile 1962 y México 70. Maradona, por su parte, alzó la Copa en México 1986.

“Ellos (Cristiano y Messi) han triunfado en sus clubes y han puesto marcas increíbles, pero a nivel de selección no han ganado nada con la de mayores”. Eso era lo que se decía en los debates que armaban aficionados y periodistas que viven el fútbol con gran pasión.

La Eurocopa de CR7

Entonces, Cristiano dio un paso al frente y ganó la Eurocopa con Portugal en 2016. Ese título hizo que CR7 también ratificara su grandeza a nivel de selección y en cierta forma, en este sentido, le sacaba ventaja a La Pulga.

El primer festejo de Lionel

Messi tuvo dos intentos fallidos para ganar la Copa América en 2015 (Chile) y 2016 (Estados Unidos). Perdió las dos finales en penales ante Chile.

Pero en 2021, con 34 años, el argentino le ganó la Copa América a Brasil, en su patio y en mítico estadio del Maracaná. Punto adelante para el gaucho que seguiría en carrera por el premio gordo.