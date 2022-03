Yarilanis Acevedo rueda muy bien en el patinaje cartagenero

Yarilanis Acevedo García patina con gran soltura, tiene una buena técnica, talento y muchas ganas de brillar en el fascinante mundo del patinaje. Lea aquí: Sueños sobre ruedas que buscan ser cumplidos

Hace parte de Alianza Club, mide un metro con 30 centímetros, pesa 26 kilogramos y vive en el populoso barrio de San Francisco.

Lleva un poco menos de un año patinando y exhibe un gran manejo de pista, en donde se desenvuelve como toda una veterana.

Tiene apenas 8 años y cursa cuarto grado de primaria en el colegio González Jiménez de Quesada.

“He estado en el podio en las últimas competencias de Federados. Jercy Puello y Andrea Cañón son mis referentes, quiero ser algún día como ellas”, asegura Yarilanis, hija del reconocido futbolista Yeiner Acevedo, exReal Cartagena.

Sus entrnadores son Jennifer López y Jaisson Hurtado. “Soy una deportista que me destaco en fondo y velocidad, pero me gusta más la segunda modalidad, ahí soy más feliz”, agrega.

“Yo no me rindo tan fácil, día a día me esfuerzo para lograr los objetivos. Patino para ser campeona del mundo”, termina diciendo la hija de Erlis García Morales.

Su historia en el patinaje apenas empieza. Tiene las ganas y el amor para dar lo mejor en la pista y cumplir sus metas.

Sabe que su sueño de ser campeona mundial no será fácil. “Ya te dije que no me rindo, doy lo mejor de mí siempre”, recalca.

Tiene el talento para patinar y es aguerrida. Va detrás de sus metas y no parará hasta conseguirlas.