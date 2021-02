Yeison Pérez, con su talento para el fútbol quiere triunfar y llegar lejos

Yeison Pérez Santoya entrena con todo buscando hacer realidad el sueño de vida: ser futbolista profesional para ayudar a salir adelante a su familia y a los jóvenes de Pasacaballos, corregimiento de Cartagena, en donde nació y en el que a punta de esfuerzo y disciplina se ha abierto paso en este deporte.

Comenzó a jugar en la Escuela de Pasacaballos Radamés Ramos, luego pasó a El Recreo Fútbol Club, Rodríguez Torices. Estuvo probando suerte en Cali, Tolima y Bogotá.

Se desempeña como volante extremo por las dos bandas y también juega por el centro. “Soy un jugador rápido, con desequilibrio, que origino muchas opciones de gol y también tengo gol. Soy aplicado en el terreno de juego y muy bueno en el uno contra uno”, asegura Yeison, de 22 años.

En diciembre de 2019, un empresario africano con nacionalidad alemana, lo ubicó en España, en un equipo de Barcelona de la Segunda División, pero se metió la pandemia y tuvo que regresar a Colombia.

“Me estaba yendo bien, fue una experiencia increíble, pero me tocó volver por el virus”.

La pesadilla

Pero entre febrero y marzo de 2020, tras su regreso de España, Yeison sería contactado para ofrecerle una nueva opción deportiva.

“Un árabe me contactó y me dijo que me había visto jugar en Barcelona y que le había gustado mi estilo. Me pidió enviarle videos jugando fútbol a un correo de un equipo en Dubai. Yo envié todo mi material a ese correo y de ese mismo correo me enviaron una carta de invitación con la que supuestamente podía ingresar a ese país. Se comprometieron a pagar tiquete aéreo, casa, alimentación, me enviaron un precontrato , en el que decía cuánto me iba a ganar”, relata el futbolista.

Todo iba bien, él creía que esa sería la oportunidad para dar un salto al profesionalismo.

“De repente se comunican conmigo por correo y me dicen que debía pagar la visa de trabajo. Entonces mis padres prestaron la plata (4 millones de pesos) para pagar la visa y un supuesto seguro médico. Ellos me enviaron por correo la visa, la documentación, pero después, investigando, me di cuenta que todos esos papeles eran falsos. Esa plata fue prestada al 10% de intereses y aún la debemos”, recalca.

Es hijo de Plinio Pérez, quien ahora está desempleado y antes se ganaba la vida montando andamios. Eunice Santoya, su mamá, es ama de casa.

No pierde la fe

Pero Yeison no pierde la fe, no baja los brazos, sigue trabajando todos los días con el firme propósito de alcanzar lo que se ha propuesto.

“Mi sueño es ayudar a mi familia y las personas de Pasacaballos que se encuentran en estado de pobreza, a los niños que no pueden estudiar. Jugar al fútbol es el talento que Dios me dio, sé que puedo alcanzar mis metas y ayudar a mucha gente”.

Admira a Cristiano Ronaldo, según él, “ese el mejor, siempre lo he seguido, un crack que se sacrificó para lograr las cosas y lo ha conseguido. Ese tipo es muy fuerte mentalmente y así soy yo también”.

Y así es Yeison, un joven que cree en sus condiciones y cualidades para jugar al fútbol.

“El sueño se mantiene, el que persevera alcanza, quiero lograr el sueño de ser futbolista profesional. Con la ayuda de Dios sé que todo se va a lograr. Quiero ayudar a los jóvenes de Pasacaballos, una tierra de atletas y con muchos jugadores buenos. Seguiré buscando mi oportunidad”, remata.