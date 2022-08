“Yo no era el ‘salao’, ese Real Cartagena es malo”

Oswaldo Arnedo, hincha de Real Cartagena, asegura que el club le hizo un favor a jugar el partido ante Barranquilla, en el Jaime Morón, a puertas cerradas. Lea aquí: De ‘vaina’ empató Real Cartagena en casa en el último minuto

“Es la única forma que no vaya a apoyar al Real, antes iba mucho en familia, pero poco a poco mis hijos han perdido el interés. Hasta yo también he perdido el entusiasmo, mi esposa (Ana) me la monta para ir. La noche del martes nos quedamos viendo novelas y la pasamos súper chévere. Cuando se me dio por pasar el canal, Real perdía 2-1, luego empató al final, pero la pregunta es hasta cuándo vamos a tener un equipo tan malo, mediocre y sin pretensiones de nada”, dijo Arnedo, quien aseguró que aún conserva la camiseta con la que Real se hizo al subtítulo de la A en 2005.

“Mira... te juro que yo llegué a pensar que era el ‘salao’, pero no es así. No fui al estadio, no dejaron ir a nadie y Real tampoco pudo ganar, ese equipo es malo, no le gana a nadie, no hay derecho, va de mal en peor, no tiene ganas de nada, solo sale a la cancha a cumplir el calendario y nada más”, afirmó.

Sobre el nivel futbolístico del plantel, Arnedo aseguró que: “no se ve la mano del técnico, no se ve buen fútbol, la afición está cansada, es muy doloroso lo que se está viviendo, para quienes nos gusta el fútbol es durísimo lo que está pasando”.