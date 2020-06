Zinedine Zidane le pasó una nueva factura a James Rodríguez

Se sabía, se venía venir, era un secreto a voces, el crack colombiano dio unas declaraciones, que seguro no cayeron bien a Zinedine Zidane, el técnico de Real Madrid, equipo que sin la presencia de James Rodríguez venció 2-0 en casa a Mallorca, en la jornada 31 de la Liga Española.

Madrid llegó a 68 puntos y volvió al liderato con la misma puntuación de Barcelona, al que supera en items de desempate.

Los goles fueron de Vinicius y Sergio Ramos. El tanto del brasilero fue polémico, pues el rival reclamó una supuesta falta.

Y James, quien venía de sumar 74 minutos ante Real Sociedad, otra vez vivió su realidad en el banco. El colombiano necesita jugar, pero Zidane le cobra todo, hasta un estornudo.

James entregó unas declaraciones el pasado martes al Gol Caracol. com, las cuales, seguramente, no gustaron a Zidane.

El volante ofensivo no dijo nada del otro mundo, no ofendió al técnico, tampoco al club, pero dio a conocer unas cuantas verdades que tenía atragantadas en la garganta.

“Yo quisiera saber también por qué no juego. Cada técnico tiene sus gustos. En este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel”, aseguró James, quien también confirmó que recibió ofertas, pero el club lo quería mandar al fútbol chino y él no quiso.

Juan Carlos Restrepo, padrasto de James, también habló . “James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España”.

Pero Zidane lo castigó con 90 minutos en el banco, algo muy usual para James en esta temporada.

‘Cucho’ Hernández, el otro colombiano, tuvo acción con el Mallorca, pero logró poca figuración en un equipo débil que pelea los últimos lugares de la tabla.

Queda la sensación en el ambiente que le cobraron sus declaraciones. La novela otra vez se calentó. Rodríguez ratificó una vez más en el banco que necesita cambiar de aires cuanto antes.