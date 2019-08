A Colombia le conviene cambiar el peso por el dólar: economista Steve Hanke

“Además de ser un desestabilizador destructivo, el peso es un perdedor a largo plazo. Por eso, los colombianos prefieren los billetes verdes. Tal vez sea hora de que el Gobierno descargue oficialmente el peso y les dé a los colombianos lo que prefieren: el dólar estadounidense”.

Esta afirmación pertenece al economista estadounidense Steve Hanke, profesor de economía de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, quien el pasado 11 de agosto escribió una columna en el portal de Forbes titulada “Es hora de que Colombia abandone el peso”.

El economista, quien destacó en su columna los casos de éxito de países dolarizados como Panamá, Ecuador y El Salvador, habló con emisora La FM sobre su propuesta y explicó que los colombianos “piensan que el peso eventualmente va a bajar por lo que prefieren manejarse en dólares”. A continuación registramos parte de la entrevista.

¿Por qué cree que Colombia debe deshacerse del peso?

Siempre hay un tiempo correcto para la mayoría de países en Latinoamérica, o en muchos países en vía de desarrollo, para que se deshagan de la moneda local que no es buena y se cambien a una moneda más estable. No necesariamente debe ser el dólar estadounidense, tal vez el euro o incluso el franco suizo, y un ejemplo de eso es Liechtenstein, que cambió su moneda por el franco suizo.

De hecho, existen 33 países en el mundo que no tienen su propia moneda y adoptaron una moneda extranjera, esto no es algo nuevo y se emplea desde hace mucho tiempo. Esto tiene grandes ventajas: menos inflación, menos déficit y menos deuda. Lo que pasaría en Colombia es que las personas en vez de sacar su dinero sus ahorros y llevárselos a Miami, los tendrían en Colombia, pues al estar dolarizada la economía no existiría ningún riesgo y las tasas de interés serían menores. Con esto, los préstamos y las hipotecas serían mejores. ¡La economía sería un boom! Sería más estable.

¿Cuál es su visión de lo está pasando con el peso colombiano y por qué nuestra moneda es una de las más devaluadas en el mundo?

Esa es una pregunta compleja. Mencionaron a Argentina, que el martes perdió 25% en un solo día. Colombia es afortunado porque el peso solo ha perdido 20% de su valor desde el 1 de enero y ha tomado mucho tiempo para que decaiga ese valor. Para responder la pregunta, es porque la economía tiene muchos problemas, aunque no es un completo desastre como Argentina o Venezuela. El punto es que los colombianos prefieren el dólar al peso porque no creen en su moneda. Quieren salir del peso y tener algo más seguro.

¿Cuáles serían esas etapas formales para dolarizar nuestra economía?

Colombia espontáneamente ya se ha cambiado al dólar, no es algo oficial, pero sí podría considerarse y eso es un largo título. Y lo digo porque si le preguntan a los colombianos qué prefieren entre el peso y el dólar, ellos van a decir que prefieren el dólar. Esto será algo muy fácil como pasó en El Salvador en 2001. Ellos no tenían una crisis en ese año, pero el ministro de Hacienda o de Economía en ese país sintió que debían moverse al dólar y dejar a un lado su moneda local y eso fue fácil porque no había crisis. Fue un proceso muy calmado en ese momento. En Colombia debería haber un cambio en la ley y en todos esos detalles en cuanto a la tasa de cambio. Igualmente, se deberá pasar todas las cuentas de peso a dólares, y eso sería lo más complicado. Pero sería un cambio muy suave y bueno.