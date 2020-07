Que no germine la piratería de semillas en el campo

El mercado de semillas certificadas en Colombia mueve anualmente unas 40 mil toneladas.

Los cultivos de arroz, maíz, algodón, pastos y algunas leguminosas, como la soya, concentran buena parte de ese volumen.

Sin embargo, para este segundo semestre del año cuando se proyectan nuevos cultivos, la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas), a través de su gerente general, Leonardo Ariza, alertó a los productores sobre la necesidad e importancia de adquirir semillas certificadas.

“Para el caso del algodón tenemos una campaña contra la piratería de semillas, que vemos con preocupación que ya hemos alcanzado casi el 30% de semillas piratas, que en años anteriores no se tenían esos niveles”, dijo Ariza.

Agregó que en el segundo semestre se espera sembrar casi la mitad de la producción algodonera del país para este año, en especial en la zona de la Costa Caribe, puntualmente en Córdoba. La siembra debe empezar entre agosto y septiembre.

El dirigente explica que el problema radica en que la semilla de algodón que se siembra en el mundo, en un 95% es transgénica, que es más resistente, y tiene una buena calidad de fibra.

En Colombia, por bioseguridad, la norma indica que no están autorizados los productores a dejar semillas para sus próximas cosechas, como pasa en cultivos de arroz y maíz.

“Muchos productores de algodón han dejado semillas de cosechas anteriores y las quieren utilizar, lo que no es sano. Las semillas se degeneran y pierden propiedades genéticas, fisiológicas y genéticas y no es bueno almacenarlas. En el caso de la piratería algunos ‘avivatos’ cosecharon algodón y dejaron semilla para comercializar, lo cual es prohibido por la resolución 3168 del ICA. No creo que llegue semilla de algodón de contrabando al país, sino que hay un uso indebido de esas semillas transgénicas”, precisa el ejecutivo de Acosemillas.