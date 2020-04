Acopi pide ‘salvavidas’ para 17 millones de empleos

Las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que aportan más de 17 millones de empleos, le insistieron ayer al Gobierno nacional sobre la necesidad de adoptar un plan de retención de empleo o de subsidio a la nómina.

Rosmery Quintero Castro, presidenta de Acopi, señaló que “en materia de solicitudes del sector hay una propuesta. Lo que solicitamos es que exista un plan fiscal o de retención de empleo, subsidio a la nómina. Tenemos unas condiciones distintas, más del 70% de los empleados no están desempeñando sus actividades y el teletrabajo solo lo utiliza el 24% de las empresas. No generamos producción. No tenemos posibilidades de ingreso. Muchos de los decretos han postergado los compromisos, pero en un momento hay que cumplirlos, pero con qué recursos. Eso es lo que nos preocupa”.

El análisis de Acopi precisa que los más de 17 millones de empleos que generamos desde las mipymes, las cuales forman parte de los sectores más vulnerables, 7,8 millones requieren de un subsidio de un salario mínimo al trabajador, mientras esté la situación de cuarentena, para no seguir afectándolos a ellos con riesgo de que los despidan o suspendan contratos y nosotros como empleadores no desgastarnos más y poder estar listos cuando llegue el momento de la reactivación económica. Ese subsidio representaría unos $6,8 billones mensuales.

Esa cifra equivale al 0,7% del PIB, pero para defender 7,8 millones de empleos, significa para las empresas el 32% de la producción mensual y eso nos da la oportunidad de aportarle al país casi 21 billones de pesos. “La propuesta es ayúdame a no deteriorarme, para yo seguirte aportando”, dijo la dirigente.

Hasta ayer no ha habido una respuesta oficial, pero esto es lo que los empresarios sienten que necesitan y por otro lado especialistas ya están hablando de propuestas parecidas, porque en este momento de crisis debemos proponer cosas distintas y no intentar actuar como si fuera una época normal. En otros países han tomado medidas como esta, precisó Quintero. Los estimativos de Acopi señalan que en el país hay en total 1.600.000 mipymes, que representan más 17 millones de empleos.