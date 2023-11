Al alza abrió el dólar este miércoles 1 de noviembre

Invertir en la Florida ya no es un sueño: conozca cómo hacerlo

Invertir en la Florida ya no es un sueño: conozca cómo hacerlo

Según Bloomberg, los futuros de las acciones estadounidenses cayeron y los bonos del Tesoro subieron antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y el nuevo plan de endeudamiento del gobierno estadounidense.

Los contratos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron alrededor de 0,3%. WeWork Inc. se desplomó 42% en las operaciones previas a la comercialización después de que el Wall Street Journal informara que la empresa planea declararse en quiebra la próxima semana. Los minoristas europeos superaron al mercado en general, liderados por Next Plc, que aumentó su previsión de beneficios. Orsted A/S se desplomó 22% después de sufrir un golpe de US$4.000 millones en proyectos eólicos abandonados en Estados Unidos. Lea también: Dane: Tasa de desempleo en Colombia baja a 9,3% en septiembre de 2023

El reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha contribuido a un endurecimiento de las condiciones financieras, lo que ha llevado incluso a miembros más agresivos del Comité Federal de Mercado Abierto a mostrar paciencia ante nuevos movimientos de tipos.

“La reunión del Fomc del 1 de noviembre tiene poco dramatismo. Muy poco está descontado y no esperamos que la Reserva Federal sorprenda”, escribió en una nota Steven Englander, jefe de investigación global de divisas del G-10 y estrategia macroeconómica para América del Norte en Standard Chartered Bank. “La gran pregunta es en qué medida el aumento del rendimiento en el extremo largo de la curva refleja cambios en las expectativas sobre el crecimiento y en qué medida puede verse como una restricción del crecimiento en el futuro”.