Nuevos esfuerzos para contener Pudrición del Cogollo

ÁREAS A INTERVENIR

Con las acciones que se emprendan se atenderán de forma directa al menos 130 áreas brote de la PC.

La meta es eliminar mecánica y ambientalmente controlada por lo menos 207.945 palmas de aceite afectadas en áreas brote de la enfermedad.

La iniciativa también se concentrará en el mantenimiento e intensificación de la estrategia de comunicación del riesgo fitosanitario para sensibilizar y motivar a todos los actores involucrados en el proceso de producción y procesamiento de la palma de aceite a tomar las acciones necesarias para evitar que la Pudrición del Cogollo se extienda y ponga en grave riesgo el crecimiento del sector.

Alexandre Patrick Cooman, director General de Cenipalma, destacó el impacto que se logra al eliminar brotes completos, el cual está dado no en la eliminación propiamente dicha, sino en la protección de las áreas aledañas o en el alistamiento para la renovación. “De esta forma se logra un impacto real sobre la región y no un beneficio particular a corto plazo sobre algunos predios”, afirmó.