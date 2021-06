Animalistas insisten en prohibir exportaciones de ganado en pie

Horacio Del Castillo

Ganadero

Es una ambición de vieja data de los animalistas aquí en Colombia, que en alianza con algunos frigoríficos quieren impedir la exportación de ganado en pie, pues los frigoríficos obviamente se unen a ellos, no porque compartan o no las ideas de los animalistas, sino porque a ellos les interesa económicamente que no se exporte ganado en pie porque ellos quedarían con el monopolio del ganado en Colombia y eso sería el desastre porque el ganado se estrella en precios inmediatamente.

Si se llegara a prohibir la exportación de ganado en pie eso sería catastrófico para la economía de más de 600 mil familias de ganaderos. Estas exportaciones han sido la redención para los ganaderos”.

Miguel Torres Badín

Representante de Fedegán en Bolívar.

“El proyecto de ley habla de maltrato animal durante el transporte de los animales en barcos. Esa idea es completamente falsa, los barcos donde se transportan los bovinos que se están exportando cuentan con una infraestructura especialmente diseñada para ello. Además, —los promotores de la iniciativa— utilizan fotos de animales de los años 70 y si ve bien, son animales bos taurus 100%, es una raza que no se adapta a nuestro trópico”.

Torres Badín también se refiere al precio del ganado y de la carne y su relación con las exportaciones de ganado en pie, señalando que “hace más de 20 años el gobierno colombiano hizo una agenda de internacionalizar la economía. Se firmaron tratados de libre comercio que han golpeado durísimo al sector lácteo. Nuestro sector cárnico es muy competitivo y no lo podíamos aprovechar al perder admisibilidad por el brote de aftosa ocurrido cuando nos quitaron el FNG. Hoy gracias a la labor desarrollada por Fedegán, recuperamos este status y abrimos nuevos mercados”.

Augusto Beltrán Pareja

Dirigente ganadero

Esa iniciativa, a quien más lesiona es al país, a su balanza de pago. Ya salimos de la monoexportación de café y tímidamente los ganaderos nos hacemos presente y aspiramos llegar a los 500 millones de dólares en exportaciones en el mediano plazo. Lo ideal sería exportar la carne por cuestiones de valor agregado, pero quienes compran exigen, que además de comprarnos carne, quieren llevarse ganado en pie. Necesitamos exportar. No le veo ningún sentido a esa iniciativa, es un esfuerzo inútil y no solo vamos a depender del petróleo, del carbón o del café. Creo que quienes presentan esas iniciativas cada seis meses deberían dedicarse a otra cosa diferente a estar perturbando la actividad legislativa y no atentar contra un renglón de exportación que lo que merece son incentivos”.

Desestimó las críticas que indican que las exportaciones pueden desabastecer el mercado y señaló que “antes teníamos 25 millones de cabezas de ganado y hoy, más de 28 millones”.