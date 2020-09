Anuncian más recursos para subsidios al cesante

Molina Gómez precisó que entre las dos cajas regionales, utilizando recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante -FOSFEC-, se entregaron más de 7.586 beneficios y reveló que entre junio de 2019 y junio de este año se desafiliaron de las cajas de Comfenalco y Comfamiliar 16.045 trabajadores formales. Aunque no precisó la cifra en pesos de esos recursos, recordó que cada beneficiario del subsidio al cesante recibe el equivalente al pago de $1.755.606, en tres mensualidades. Al 5 de agosto de 2020, se habían entregado en todo el país 211.414 subsidios de emergencia a los trabajadores cesantes por $565.888 millones, por parte de las Cajas.

El superintendente también se refirió a la intervención de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar, Comfamiliar, de la que dijo que “lo que ha hecho es blindar un poco los recursos del 4% que son inembargables y mantener estable los pasivos que han disminuido un poco y eso es importante. Todos sabemos de la crisis que tiene el sistema. En general tenemos 43 Cajas de compensación, 9 con régimen subsidiado y 6 en riesgo alto y muy alto, por los programas de salud y están desfinanciadas. Dos intervenidas: Comfamiliar y Comfacor”. Comfamiliar Cartagena, en esta nueva intervención, ya lleva 11 meses. ”Las causas que llevaron a su intervención no se han superado y mientras no se superen no podemos levantar la intervención. Las causas: problemas financieros motivados por su programa de salud”, precisó.

Llamó la atención de todas las Cajas, con programas de salud, señalando que “es necesario que aquellas con régimen subsidiado en programas de salud revisen sus números y la conveniencia de mantenerse dentro del sistema de salud”.