Así abrió el dólar este martes 8 de agosto

El dólar inició la semana levemente a la baja, luego del día festivo en Colombia, y abrió este martes en $4.070,00, en promedio, lo representa una caída de $7,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy está en $4,077.90. Además, en las primeras operaciones alcanzó un mínimo de $4.063, y un máximo de $4.088.

La semana pasada, la moneda superó los $4.000 y esta semana continúa sobre esta barrera, mientras que los inversionistas observan los factores internacionales. La agencia calificadora Moody's a realizó una serie de observaciones a los bancos de EE.UU., que recibieron rebajas en sus notas.

En total fueron 10 bancos pequeños y medianos, a los que Moody’s Investors Service rebajó la calificación. La calificadora también dijo que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluyendo U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. y Truist Financial Corp. como parte de una amplia mirada a las crecientes presiones sobre la industria.

Otro factor internacional que está pesando sobre el dólar tiene que ver con los débiles datos de China, la segunda economía más grande del mundo, cuyas importaciones y exportaciones cayeron mucho más de lo esperado en julio. Según Reuters, las importaciones tuvieron un descenso de 12,4% respecto al año anterior, mientras que las exportaciones se contrajeron 14,5%, lo que refleja una vacilante recuperación económica del país asiático y la moderación de la demanda mundial.