Así atenderán los bancos en Cartagena en Semana Santa

Llega la Semana Santa y con ella hay que planificar las visitas a los bancos para poder hacer las transacciones sin inconvenientes. Para ilustrar a los usuarios del sistema bancario de Cartagena y Bolívar, es importante saber que la atención al público en todas las entidades será en los horarios habituales de lunes a miércoles. El Jueves y Viernes Santos no habrá atención al público; mientras que el sábado algunas entidades habilitarán varias de sus sucursales, especialmente las ubicadas en centros comerciales. (Lea aquí: Más bancos disminuyen tasa de interés a tarjetas de crédito; Petro celebra).

- Davivienda: este banco laborará en horario normal entre el lunes 3 de abril y el miércoles 5 de abril en todas sus oficinas de Cartagena y Magangué. El Jueves y Viernes Santos no habrá atención al público. El sábado 8 de abril abrirán sus puertas, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. las oficinas de La Plazuela, La Castellana, Caribe Plaza y MallPlaza, en Cartagena; mientras que la oficina Éxito, en Magangué, lo hará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (Lea aquí: ¿Sin plata y en apuros? Así puedes hacer un préstamo salvavidas en Nequi).