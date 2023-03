Así cerró el dólar este viernes 17 de marzo en Colombia

La angustia bancaria no se aleja de los mercados. Hoy el dólar cerró a $4.843,97 y pese a que se ubicó $22,53 por debajo de la TRM, que para el día de hoy fue de $4.866,50, en una semana agitada ganó $95,83; esto frente a la TRM del 13 de marzo ($4.748,14). Al cierre de la jornada la moneda registró US$1.234 millones en 2.832 transacciones y según reportó la plataforma Set-FX, logró mínimos de $4.792 y máximos de $4.862.

Ayer la agitación internacional se vio un poco apaciguada por el salvavidas que los reguladores el lanzaron a Credit Suisse Group. Pero la incertidumbre se mantiene con los anuncios del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés otros 50 puntos hasta 3,5%, su nivel más elevado desde octubre de 2008. Lea también: En Cartagena se carga el primer vehículo con hidrógeno en el país

Las acciones de EE.UU. cayeron, mientras que los bonos del Tesoro ganaron terreno, coronando una semana tumultuosa para los mercados globales con otro giro de aversión al riesgo a medida que aumentaba la preocupación de que el sector bancario lleve a la economía mundial a una recesión.

Bancos como JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. se unieron en una muestra de apoyo a First Republic el jueves. Si bien el intento de rescate inicialmente impulsó la confianza, el inversionista multimillonario Bill Ackman se encontraba entre los que cuestionaron si sería suficiente para detener la crisis.