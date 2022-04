Que tasa de interés no frene el crecimiento: Duque

La reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés, que ya está en 5,0%, sigue generando reacciones y esta vez fue el propio jefe de Estado, Iván Duque Márquez quien se pronunció al respecto.

“Soy respetuoso de la independencia del Banco de la República, pero de nuevo es un mensaje no solo a esa entidad, sino a todos los bancos centrales: la inflación que se está teniendo hoy en el mundo es una inflación que viene de afuera, que viene por unas circunstancias que han alterado el mercado logístico, la oferta de productos y ahora con esta situación de Ucrania-Rusia vamos a seguir teniendo más presiones inflacionarias, entonces los aumentos de tasa de interés no pueden terminar en reducir el crecimiento de la economía y si eso ocurre afectarán el empleo, el dinamismo de muchos sectores y por lo tanto terminarán afectando las expectativas de crecimiento. Una cosa es tomar medidas para darles señales a los mercados, pero lo que no puede ocurrir es que por esos aumentos de tasa se conduzca a frenar el crecimiento”, precisó Duque. (Lea aquí: Banco de la República subió sus tasas de interés a 5 %).

Las precisiones de Duque se conocieron al término de la ceremonia de inauguración del cuarto parque solar instalado en el departamento de Bolívar, el Parque Solar Tucanes, esta vez en jurisdicción de Santa Rosa de Lima, por cuenta de la compañía española Grenergy Renovables, con una inversión inicial de 11 millones de dólares y una capacidad de 12,7 megavatios.