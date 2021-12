Autorizan la Oferta Pública del Grupo Gilinski por el Grupo Sura

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizaron en las últimas horas la Oferta Pública de Adquisición presentada por el Grupo Gilinski a través de Jgdb Holding S.A.S. Dicha oferta busca pagar US$8,01 por cada título con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente a la fecha de adjudicación.

La OPA se formuló para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente a 25,3% y un máximo de 31,6%. Las especificaciones restantes tendrán que ser publicadas a través de los canales correspondientes y de forma publica. Especialmente, en el cuadernillo de la OPA se conocerán las fechas establecidas y las comisionistas que recibirán comisión, entre otros detalles.

El Grupo Sura es el mayor accionista de Grupo Nutresa, con una participación de 35,7%. Además, esta compañía posee 49,36% de la Administradora de Fondo de Pensiones Protección, 46,11% de Bancolombia, 27,20% del Grupo Argos y 16,76% de Enka de Colombia. Dentro de los principales accionistas de la compañía de seguros e inversiones se encuentran el Grupo Argos, con 22,29% y Grupo Nutresa, con 10,48%.

Esta noticia se da pocos días después de que la Junta Directiva del Grupo Argos, informó que, con el acompañamiento de un grupo de asesores independientes entre los que se encuentran JP Morgan y la consultora EY, decidió no aceptar la oferta por su participación de 9,82% en Nutresa. Según indicó el grupo empresarial, se consideró que la oferta económica presentada de U$7,71 por acción de Grupo Nutresa “no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones”. Lea: Nuevo giro: Sura no acepta OPA de Gilinski por Nutresa

Por el contrario, el Grupo señala que el precio debe ser mucho más alto, considerando indicadores económicos como el flujo de caja libre descontado, el flujo de caja por dividendos y los múltiplos de transacciones a nivel regional y global.