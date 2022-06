BVC crece 1,52% y Ecopetrol 7% hasta $2.310 por título

Tras acumular pérdidas de 22,5% en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la acción de Ecopetrol inició la semana repuntando 7,99% hasta los $2.310 por acción. A esta le siguen las especies de Celsia, con un crecimiento de 3,67% a $3.899; Interconexión Eléctrica S.A., con un aumento de 3,33% a $21.100; Banco de Bogotá, con 2,80% a $51.400 y Canacol Energy, con 1,97% a $8.300. El índice bursátil Msci Colcap sube 1,52% a 1.381 puntos.

Son varios los factores que inciden en dicho movimiento. El primero de ellos es el mensaje enviado por el presidente electo Gustavo Petro en torno a la idea de campaña que afectaría las cuentas de la petrolera estatal. Al ser cuestionado durante una entrevista con la Revista Cambio sobre la caída bursátil de esta empresa, aclaró que su propuesta es “una transición, digamos, gradual”.

Además agregó que “se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto y así no será”. Actualmente, según el exsenador, el país aún cuenta con 180 contratos vigentes, algo que se debe respetar. “Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración”, sostuvo.

El presidente electo también recalcó su visión de que el nuevo Gobierno haga un manejo más racional de las reservas petroleras ya que, según dijo, el cronograma va a depender de la cantidad de petróleo que se exporte. De hecho, la desvalorización de la acción se la atribuyó a previsiones de diferentes bancos centrales sobre una posible desaceleración económica e, incluso, una estanflación. “Esto traerá un descenso de la demanda de petróleo y gas”, afirmó.

“Yo había planteado 3,6 gigas de generación de energía solar para reemplazar el uso de los medios ‘termos’. Yo lo que quiero hacer es acelerar el plan que ha adelantado el gobierno Duque. Entonces, si montamos a Ecopretrol no sobre el petróleo sino sobre la energía, el golpe para la compañía puede ser al contrario”, puntualizó.

De hecho, en el último mes otras empresas de este sector han tenido un comportamiento similar en la bolsa. China Petroleum & Chemical Corp ha caído 13,17%, Exxon Mobil (-5,05%), BP (-6,79%), Royal Dutch Shell (-7,94%), Chevron (-15,41%), Petrobras (-4,57%) y Ecopetrol (-21,69%), entre otros. A la par, el crudo de referencia Brent ha descendido 5,44% y el WTI ha retrocedido 4,23%.

Por ahora, los líderes del G7 de naciones ricas dijeron que explorarán una posible prohibición del transporte de crudo ruso que se ha vendido por encima de cierto precio, mientras buscan aumentar la presión sobre Moscú por su invasión de Ucrania. Los ingresos por exportaciones de petróleo ruso aumentaron en mayo incluso aunque los volúmenes cayeron, dijo la Agencia Internacional de Energía en su informe de junio.

Las prohibiciones occidentales sobre Rusia y su producción de petróleo y gas han provocado un fuerte aumento de los precios mundiales de la energía en los últimos meses. No obstante, otros grandes productores aún tienen que implementar un impulso significativo al bombeo.