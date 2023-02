Christian Núñez ayuda a emprendedores a alcanzar su seguridad financiera

Pasó de vivir con un sueldo de 650 dólares mensuales a fundar en 2019 Next Level, la comunidad de emprendedores digitales y futuros inversores más grandes de Latinoamérica.

A través del mercadeo en la red, Christian ha logrado en tiempo récord resultados extraordinarios, en menos de un año ha generado ingresos anuales superiores a los 2,640,000 de dólares. Actualmente está en el Top 100 global de mayores ingresos internacionales de la prestigiosa revista Business for home que publica y premia a las mejores empresas de la industria.

Con ayuda de sus asesores, el fundador de Next Level está guiando a miles de personas a construir su propia historia de éxito en el mundo del Network Marketing. En sus conferencias y talleres, Christian enseña desde los principios más básicos de cómo invertir y diversificar los ingresos para no ser dependiente de una fuente financiera, hasta las técnicas más puntuales para emprender correctamente y no morir en el intento.

Christian Núñez se diferencia de otras empresas y mentores financieros porque entiende cuál es el significado de la verdadera abundancia. Según él, se trata de encontrar un balance en todas las áreas de la vida, dedicando el tiempo a la salud mental, física y emocional así como a destinar los espacios para compartir con los seres queridos. “En la vida no todo es dinero, dinero, dinero... se trata de un balance entre todas las aristas y responsabilidades que tú tienes... lograr ese balance es uno de los retos constantes que tenemos todos como seres humanos”.