Cinco consejos para aprovechar la prima de mitad de año

La prima es una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores vinculados a una empresa mediante un contrato laboral diferente al de prestación de servicios. Corresponde a un pago de 15 días por semestre laborado. Según el Ministerio del Trabajo, con cifras de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), se calcula que cerca de 7,7 millones de colombianos reciben este auxilio.

Por ley, las fechas límite de pago de primas son el 30 de junio y el 20 de diciembre. Por este motivo, este mes se convierte en uno en los que se requiere más responsabilidad financiera para que ese ingreso extra no se vaya a gastos hormiga.

Expertos en el tema de la administradora de pensiones y cesantías Protección expresaron que “de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, los colombianos utilizan la prima de junio para el pago de deudas y estudio, ya sea colegio o universidad. Sin embargo, también encuentran dentro de su baraja de posibilidades, utilizarla para diferentes fines”. Esto, de acuerdo con datos de 2019.

Este medio consultó a una serie de expertos que brindaron cinco consejos para no malgastar la prima. “Uno de los errores más frecuentes de los colombianos es que se gastan la prima antes de recibirla y no realizan una buena planificación de este recurso, el no tener un presupuesto claro dificulta tener control sobre los bienes y servicios que adquirimos que no son tan necesarios en esta época. Por esta razón, es importante incentivar la educación financiera desde una edad temprana, para tener un control de gastos y tener una mayor capacidad de ahorro”, comentó David Nieto Martínez, director del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque.

Así que el primer consejo es: sepa cuánto va a recibir. Esto lo puede calcular de acuerdo al tiempo trabajado y su sueldo. Si aún tiene dudas, consulte con el departamento de recursos humanos de la empresa. Después, lo más recomendable es hacer un presupuesto alineado con sus intereses, así evitará que el dinero se gaste en el día a día.

La segunda recomendación es la más común entre los analistas: ahorre. Los expertos del programa de Educación Financiera de Bbva recomiendan dedicar mínimo 10% de los ingresos a este fin. El consejo de la entidad bancaria es depositar el monto en una cuenta de ahorros, abrir un CDT o iniciar operaciones en un fondo de inversión.

Recuerde que ‘guardar la plata debajo del colchón’ no es la mejor solución, pues el dinero va perdiendo valor a medida que crece la inflación. Un fondo de renta fija es lo ideal para ahorrar su dinero sin mayores riesgos, con un aumento constante de sus ganancias y con el respaldo de una entidad financiera solvente.

La tercera recomendación es salir de deudas. “Un buen uso para la prima es liquidar las obligaciones que le están quitando la tranquilidad. Si el dinero no alcanza, se puede hacer un pago a capital para así evitar intereses”, expresó Camilo Quiñones, gerente de finanzas y operaciones de Resuelve tu Deuda Colombia.

Según el último informe del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), en el país hay más de 1,3 millones de morosos por tarjetas de crédito, siendo este el producto financiero que lidera las renegociaciones. Sobre los plásticos, Quiñones expresó que “es ideal tener máximo dos tarjetas. Una de uso diario, que se paga mes a mes, y la otra para usar en situaciones de emergencia. Para esta última, es correcto que las cuotas se difieran a varios meses”.

La cuarta recomendación es aprovechar para hacer pagos a una sola cuota, es decir, que cuando cancele de contado tenga un descuento. “Una buena idea es utilizar este dinero para pagar alguno de los impuestos que tenemos como ciudadanos, como el predial”, expresaron los expertos de Protección.

La última recomendación es darse un gusto. Es dinero que es fruto de su esfuerzo e invertirlo en algo que le cause satisfacción lo motivará para seguir trabajando. Recuerde que por darse un gusto no puede dejar de ahorrar ni mucho menos quedar endeudado, pero es posible invertirlo en ocio.