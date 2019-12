Conozca los horarios bancarios en Navidad y fin de año

ALGUNOS BANCOS

- AV Villas: el martes 24 y lunes 30 de diciembre la atención al público será hasta las 3:00 p.m. El 31 de diciembre no prestará servicio.

- Banco Agrario de Colombia: las oficinas que abren al público de lunes a viernes, el próximo martes 24 de diciembre prestarán servicio hasta la 12:00 m., en jornada continua, en tanto que no atenderán los días 25 y 31 de diciembre de 2019 ni 1 de enero de 2020.

Las oficinas cuya jornada de atención es de martes a sábado también prestarán sus servicios el 24 de diciembre hasta las 12:00 m, y no abrirán los días 25, 30 y 31 de diciembre de 2019, ni 1 de enero de 2020. Las oficinas que atienden de miércoles a domingo, no habrá servicio al público los días 25, 30 y 31 de diciembre de 2019, ni el 1 de enero de 2020.

-Bancolombia: diciembre 24 atenderá en todas las sucursales físicas en horario habitual hasta las 12:00 m. El 25 y 31 de diciembre: no se prestará servicio.

-Banco Falabella (MallPlaza): 23 de diciembre de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. El 24 y 31 de diciembre de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Banco de Bogotá: 24 de diciembre hasta la 1:00 p.m. El 30 de diciembre la atención será en los horarios habituales; mientras que el 25 y 31 de diciembre no habrá atención.

- Davivienda: 24 de diciembre hasta la 1:00 p.m. El 31 de diciembre no habrá atención.

- Banco Popular: 24 de diciembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua. Diciembre 25 no habrá atención. El 30 de diciembre atención habitual. 31 de diciembre, atención de 8:00 a.m. a 12:00 m. En las cajas de este banco en la Sociedad Portuaria se laborará de 8:00 a.m. a 12 :00 m. los días 24 y 31 de diciembre.