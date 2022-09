La minería ‘la ve negra’ con la reforma tributaria

La reforma tributaria incluye varios impuestos al sector minero, dos de ellos son tributaciones adicionales:

- La no deducibilidad de las regalías. Eso no tiene antecedentes, no es una práctica que se use en nuestros países competidores de América Latina y tampoco en ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de la cual hace parte Colombia, recordó el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño.

- El otro es el impuesto a las exportaciones de petróleo, oro y carbón.

Agregó que el sector va a tener conversaciones adicionales con el ministro Ocampo sobre estos impuestos.