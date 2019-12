Contribuyentes deben estar atentos a plazos de la DIAN

El pasado 2 de diciembre venció el plazo para que los grandes contribuyentes migraran de manera obligatoria a la facturación electrónica de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En el caso de los pequeños contribuyentes Mariana Padilla, gerente de ventas en Facturador.co, recomienda revisar la Resolución 000064 para conocer cuándo deben comenzar la emisión de folios digitales y verificar la actividad económica en el Registro Único Tributario (RUT), con el código de clasificación CIIU.

Adelanta que los empresarios deben estar muy pendientes pues en el caso de incumplimiento pueden hacerse acreedores a millonarias sanciones que pueden incluso derivar en el cierre de un negocio.

Algunas de las sanciones más comunes tienen que ver con no enviar información, no hacerlo de la manera correcta, no hacerlo en el plazo estipulado o que la información enviada contenga errores o sea imprecisa.

En este caso se podría implementar una multa que no supere los 15,000 UVT, aunque el valor será determinado usando distintos criterios. En el caso de enviar una factura electrónica sin requisitos, el contribuyente podría terminar pagando el 1 por ciento del monto total del valor facturado.

Para las empresas que simplemente ignoren la obligatoriedad de hacer facturas electrónicas la pena es máxima y se paga con el cierre del establecimiento bajo el criterio de evasión fiscal.

Padilla, señala que es importante que ya todos los contribuyentes se encuentren facturando en la nueva modalidad para adelantar los procesos obligatorios, aun si este año se prevé como de pruebas.

De igual forma sugirió usar el plazo otorgado por la autoridad como una oportunidad para verificar que el software para facturar funcione de la manera correcta y cumpla con los parámetros de la DIAN.