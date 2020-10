Corte de EEUU aprobó plan de financiamiento de Avianca

“La aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la Compañía. Agradecemos nuevamente a todos los financistas por su apoyo y confianza en el futuro éxito de Avianca. Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. Seguiremos avanzando en el proceso de Capitulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en EE.UU en el mediano plazo”, afirmó Adrian Neuhauser, Chief Financial Officer de Avianca.

El plan se hará a través de la figura de Deudor en Posesión (“DIP”) e incluye US $1.217 millones de nuevos fondos para respaldar las operaciones en curso de la Compañía y ejecutar su plan de ajustes organizacionales.

Por su parte, Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, agregó: “Con la aprobación de la Corte de los EE. UU. del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes”.

La compañía ya reanudó operaciones entre 21 ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales.

El esquema de financiamiento de Avianca asciende aproximadamente a US $ 2.000 millones, que incluyen un Tramo A Senior Garantizado de US $1.270 millones y un Tramo B Garantizado Subordinado de US $ 722 millones.

La financiación sigue sujeta a la formalización de la autorización por parte del juez en el Tribunal de los EE. UU. y a ciertas condiciones precedentes, que la compañía afirmó espera cumplir en la próxima semana.